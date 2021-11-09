Курганцы потеряли скульптуру «женщины-кошки»

Скульптуру обещали вновь установить в Кургане в конце октября Фото автора

Жители Кургана не могут найти в городе скульптуру «Кошка на чемоданах», которую обещали вернуть еще в конце октября. Об этом URA.RU сообщили некоторые горожане.

«Возле вокзала скульптуры нет. Знакомые сказали, что ее могли установить у ТРЦ „РИО“, но и там я ее не увидела», — рассказала URA.RU жительница города.

Ранее URA.RU обращалось по вопросу нового места для «Кошки на чемоданах» в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги, представителям которой передал скульптуру местный художник. Однако в ЮУЖД журналисту посоветовали обратится по данному вопросу в Курганскую областную думу. В облдуме URA.RU ответили, что не занимаются этим вопросом и посоветовали обратиться в ЮУЖД.

Фотозону «Кошка на чемоданах» установили возле железнодорожного вокзала Кургана в октябре, но некоторым горожанам она не понравилась, из-за чего ее демонтировали. В конце октября председатель облдумы Дмитрий Фролов заявил, что скульптуру вернут. Ранее телеведущий Иван Ургант заступился за «Кошку на чемоданах». Помимо него о скульптуре высказались блогер-урбанист Илья Варламов, писатель Сергей Минаев и дизайнер Артемий Лебедев.