В Подмосковье мигранты напали на семью с ребенком. Видео

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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Мужчине разбили голову Фото:

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту нападения на семью в Балашихе. Между жителями одного из домов произошел бытовой конфликт.

«Между жителями одного многоквартирного дома произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — передает сообщение МВД telegram-канал «Подъем».

В социальных сетях появились подробности инцидента. Утверждается, что мужчина с женой и ребенком сделал замечание одному их жителей дома, который справлял нужду в подъезде. В ответ на «ломанном русском» он послал мужчину и позвал на помощь пятерых друзей. В ходе начавшейся драки мужчине разбили голову. После инцидента в сети появился ролик, в котором якобы один из участников драки извиняется перед семьей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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