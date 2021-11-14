Мужчине разбили голову Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту нападения на семью в Балашихе. Между жителями одного из домов произошел бытовой конфликт.

«Между жителями одного многоквартирного дома произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — передает сообщение МВД telegram-канал «Подъем».

В социальных сетях появились подробности инцидента. Утверждается, что мужчина с женой и ребенком сделал замечание одному их жителей дома, который справлял нужду в подъезде. В ответ на «ломанном русском» он послал мужчину и позвал на помощь пятерых друзей. В ходе начавшейся драки мужчине разбили голову. После инцидента в сети появился ролик, в котором якобы один из участников драки извиняется перед семьей.