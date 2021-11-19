Президент Болгарии заявил, что Крым — российская территория Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Президент Болгарии Румен Радев сказал, что Крым в настоящее время принадлежит России. Такое заявление президент сделал на предвыборных дебатах в телевизионном эфире.

«Болгарский президент Радев в ходе предвыборных теледебатов заявил, что „в настоящий момент Крым российский“», — передает слова главы Болгарии telegram-канал «РИА Новости». Сообщается, что посол страны был вызван в МИД Украины.

Помимо этого, Радив заявил, что РФ не является государством, на которое стоит ровняться, но и не враг Болгарии. Президент сказал, что в памяти болгар Россия — «освободительница народа», сообщает telegram-канал.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что люди, которые пришли к власти на Украине в 2014 году, согласились не препятствовать присоединению Крыма к РФ для того, чтобы сохранить сове положение в Киеве. Депутат отметил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, так как не захотели оставаться в стране, «которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с РФ». По словам Кивы, такую же позицию заняли и жители Донбасса.