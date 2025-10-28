Эксперт назвал ситуации, когда могут возникнуть проблемы с загранпаспортом

В часть стран ЕС можно заехать только по паспортам нового образца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские туристы могут использовать для поездок в большинство безвизовых стран как паспорта нового, так и старого образца, однако при истечении срока действия документа или отсутствии свободных страниц могут возникнуть сложности. Об этом сообщил доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Ситуация с загранпаспортами старого образца неоднозначна. Абсолютное большинство безвизовых стран для россиян, включая такие популярные направления, как Турция, ОАЭ, Таиланд, Сербия, Израиль и другие, принимают оба типа паспортов — и старого, и нового (биометрического) образца», — отметил Гарев в беседе с ТАСС.

По его словам, отдельные государства ужесточают требования, нередко требуя срок действия документа не менее шести месяцев с момента окончания поездки, а также наличие свободных страниц для проставления штампов. Кроме того, для целого ряда стран паспорта старого образца с отсутствием свободных полей непригодны для вклейки виз.

Продолжение после рекламы

Формальные сложности возникают и при оформлении визы в шенгенские страны, Великобританию, США и ряд других государств, отметил Гареев. Если в загранпаспорте старого типа закончились все страницы, открыть новую визу на него невозможно, и туристу потребуется оформить новый документ. В некоторых случаях, напомнил эксперт, в страновые правила спустя время могут быть внесены корректировки — особенно по части сроков действия паспортов для туристов.

В МИД России ранее предупреждали, что некоторые государства Европейского союза принимают российских граждан только при наличии паспортов нового образца. Среди них — Дания, Литва, Латвия, Франция, Чехия и Эстония.