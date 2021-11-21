В Перми возобновилась стройка, против которой выступил губернатор

На стройплощадке, где возводится жилой дом, появились рабочие и строительная техника Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми возобновилось строительство жилой высотки по улице Максима Горького, 86. На строительной площадке замечены рабочие и техника, передает корреспондент URA.RU.

Источник информагентства, близкий к краевым властям, подтвердил информацию о возобновлении работ, но пояснил, что проверка документов, выданных ранее застройщику, пока не завершена. «Работы на площадке действительно ведутся, но краевые власти продолжают проверку законности выдачи разрешения на строительство дома», — сообщил инсайдер URA.RU.

Ранее стройку раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заявил, что девелопер при возведении дома захватил часть тротуара, а также изменил высотность здания в процессе строительства. Глава региона не исключил коррупционную составляющую, комментируя действия чиновников мэрии Перми, которые выдали разрешение на стройку. После этого работы на стройплощадке временно прекратились.

Руководитель компании, которая ведет строительство, ООО «Специализированный застройщик «Максима Горького 86» Елена Никишина в беседе с URA.RU опровергала информацию о каких-либо нарушениях. Она заверила, что строительство дома будет завершено.