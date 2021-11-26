На Украине пожаловались на беспомощность без России

В ближайшее время Украине перестанут переводить денежные транши из Европы и США, и тогда стране придется возобновлять связи с Россией. Об этом заявил украинский политолог Александр Кочетков.
«Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России. У нас есть масса проблем, скоро нам прекратят давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия», — написал Кочетков в украинском издании «Главред».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что своими действиями Украина добивается силового решения своих проблем. Он также отметил, что в ближайшее время на Украине «может полыхнуть», пишет «Национальная служба новостей». Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что газовый кризис поставил Украину «на колени» перед Россией, пишет агентство Nation News.
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