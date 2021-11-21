Силовые действия на Украине приведут к серьезным последствиям, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всеми своими действия Украина добивается силового решения своих внутренних проблем, однако это повлечет за собой серьезные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она этого под прикрытием учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских и британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые и самые серьезные проблемы», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель президента также заявил, что Россия не исключает возможных провокаций со стороны США, которые призваны оправдать наличие угрозы вторжения на РФ на Украину. Ранее Великобритания направила на Украину 600 военнослужащих для сдерживания агрессии со стороны России.