30 ноября 2021

В США назвали преимущество российской армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 1000 военнослужащих ЦВО начали состязания в отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» , пулемет, танк
США восхитились российским танком Т-72 Фото:

Надежной опорой российской армии является танк Т-72. Об этом сообщил обозреватель из США Брент Иствуд.

Эту военную машину разработали около 50 лет назад в СССР, однако даже спустя полвека у нее есть большой потенциал. Благодаря последним модернизациям танк сможет соперничать с самыми современными образцами техники — этому способствует и установка новой 125-мм гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием, передают РИА «Новости» слова Брента Иствуда, написанные изданием Business Insider.

В статье описаны достоинства Т-72, например, танк имеет систему управления огнем «Калина», которая может самостоятельно следить за вражеской бронетехникой. Также военная машина способна стрелять бронебойными и осколочно-фугасными снарядами и использовать противотанковые ракеты АТ-11. Кроме того, ее корпус покрыт реактивной броней «Контакт-5».

В Китае бурно отреагировали на появление нового российского танка БМПТ-72. По мнению СМИ, разработчикам военной техники удалось решить проблему способности танков «защищаться». Сами жители Китая также восхитились новыми танковыми силами, назвав их «комбайном смерти».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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