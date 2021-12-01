Депутаты Госдумы необычно отметили день рождения ЕР. Фото

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
В «Единой России» отпраздновали юбилей партии Фото:

Депутаты Госдумы отметили 20-й день рождения партии «Единая Россия». В честь этого события они пришли с подарками в больницы и соцучреждения.

В Ульяновске депутат Госдумы от ЕР Владислав Третьяк выделил деньги на ремонт кабинета УЗИ детской областной больницы. «Для маленьких пациентов очень важно оборудовать чистые и уютные кабинеты, чтобы им было комфортно. Чтобы малыши не боялись врачей и чувствовали себя как дома», — сказал Владислав Третьяк, чье заявление опубликовано на сайте «Единой России».

В Томской области депутат Госдумы Владимир Самокиш передал медикам скорой помощи продуктовые наборы. В Дагестане депутат ЕР Сайгидпаша Умаханов организовал акцию помощи — малоимущим доставят 1500 продуктовых наборов. В Ростовской области подарки от депутата Ларисы Тутовой вручили медикам и пациентам стационарного педиатрического отделения Зерноградской центральной республиканской больницы.

В Апастовском районе Татарстана врачи и медперсонал больницы получили пульсометры от парламентария Ильдара Гильмутдинова. «Эти небольшие датчики очень нужны для мобильной диагностики пациентов», — отметил главврач Апастовской центральной районной больницы Алмаз Алиуллин. Единоросс, депутат ГД Вячеслав Логинов подарил фрукты медикам инфекционной больницы. В Москве депутат Евгений Нифантьев привез ветеранским организациям района Царицыно аптечки первой помощи.

Партия «Единая Россия» образовалась 1 декабря 2001 года после слияния движения «Единство», а также избирательных блоков «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия». Один из первых единороссов, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин считает, что ЕР пользуется доверием у избирателей, потому что не боится сложных задач.

В Ульяновске ЕР подарила больнице сертификат на ремонт кабинета УЗИ
В Амурской области единороссы привезли фрукты медперсоналу областной инфекционной больницы
В Томской области депутат передал продуктовые наборы медикам станции скорой помощи

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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