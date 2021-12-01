Один из первых единороссов объяснил 20-летнее лидерство партии

Партия «Единая Россия» получает доверие избирателей, поскольку не боится браться за сложные задачи. Такое мнение выразил один из первых единороссов, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин. Он подчеркнул, что партия не раскололась за 20 лет, пережив сложный процесс объединения и отказавшись от некоторых доктрин.
«По совокупности этих причин нам достается удивительный трофей — доверие наших избирателей. Который оборачивается высокими требованиями и обязательствами. И мы берем на себя все самые сложные вопросы, не боясь потери рейтингов, а руководствуясь только тем, что эти решения делают страну более сильной», — цитирует Андрея Карелина официальный сайт «Единой России».
Сенатор подчеркнул, что единороссы применяют к себе повышенные требования. В частности, они помнят об ответственности «Единой России» перед населением, о которой всегда говорили президент России Владимир Путин, а также основатели партии: министр обороны РФ Сергей Шойгу и бывший президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.
Карелин подчеркнул, что в будущем единороссов будет ждать напряженная работа. «Все время к нам пристальное внимание, тенденциозное. С упреками и обвинениями. Мы должны быть сильными, искать пути, как сделать так, чтобы не становиться слабее. И мы должны менять правила под ритм и градус жизни. В этом задача „Единой России“», — заявил сенатор.
Олимпийский чемпион присоединился к партии в 2001 году, после объединения движения «Единство», избирательных блоков «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия». Карелин сразу вошел в Высший совет «Единой России».
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