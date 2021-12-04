Финским школьникам предложили «познакомиться» с Челябинском Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В учебнике русского языка для финнов за восьмой класс приведены примеры про Челябинск. Финнам рассказывают про «суровых» челябинцев, сообщают в соцсетях.

«Челябинск попал в учебник русского языка для финнов восьмого класса. Обратите внимание на текст в учебнике: „Челябинские почтальоны насколько суровы, что сами кусают всех собак“», — об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Интересное в Челябинске».

Комментаторы предположили, что авторы учебника вдохновились творчеством Эдуарда Успенского. В его книге «Тетя дяди Федора, или побег из Простоквашино» была строчка: «Участились случаи нападений почтальонов на собак», сообщили в соцсетях.

Ранее родители второклассников из Магнитогорска (Челябинская область) рассказали, что их детей учат чтению по жестоким сказкам. Они пожаловались на содержание учебников и опубликовали фото произведения про лису, которая достает свой глаз и заменяет его сначала ягодами, а затем льдинкой.

В учебнике русского языка для финнов рассказывают про «суровых» жителей Челябинска Группа в соцсети «ВКонтакте» «Интересное в Челябинске»