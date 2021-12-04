04 декабря 2021
03 декабря 2021

«Суровые» челябинцы попали в финские учебники по русскому языку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Москва, школьники, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа
Финским школьникам предложили «познакомиться» с Челябинском Фото:

В учебнике русского языка для финнов за восьмой класс приведены примеры про Челябинск. Финнам рассказывают про «суровых» челябинцев, сообщают в соцсетях.

«Челябинск попал в учебник русского языка для финнов восьмого класса. Обратите внимание на текст в учебнике: „Челябинские почтальоны насколько суровы, что сами кусают всех собак“», — об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Интересное в Челябинске».

Комментаторы предположили, что авторы учебника вдохновились творчеством Эдуарда Успенского. В его книге «Тетя дяди Федора, или побег из Простоквашино» была строчка: «Участились случаи нападений почтальонов на собак», сообщили в соцсетях.

Ранее родители второклассников из Магнитогорска (Челябинская область) рассказали, что их детей учат чтению по жестоким сказкам. Они пожаловались на содержание учебников и опубликовали фото произведения про лису, которая достает свой глаз и заменяет его сначала ягодами, а затем льдинкой.

В учебнике русского языка для финнов рассказывают про «суровых» жителей Челябинска

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В учебнике русского языка для финнов за восьмой класс приведены примеры про Челябинск. Финнам рассказывают про «суровых» челябинцев, сообщают в соцсетях. «Челябинск попал в учебник русского языка для финнов восьмого класса. Обратите внимание на текст в учебнике: „Челябинские почтальоны насколько суровы, что сами кусают всех собак“», — об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Интересное в Челябинске». Комментаторы предположили, что авторы учебника вдохновились творчеством Эдуарда Успенского. В его книге «Тетя дяди Федора, или побег из Простоквашино» была строчка: «Участились случаи нападений почтальонов на собак», сообщили в соцсетях. Ранее родители второклассников из Магнитогорска (Челябинская область) рассказали, что их детей учат чтению по жестоким сказкам. Они пожаловались на содержание учебников и опубликовали фото произведения про лису, которая достает свой глаз и заменяет его сначала ягодами, а затем льдинкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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