На заводе в Копейске, где произошел взрыв, найдено 16 тел из 23 погибших
Жертвами трагедии в Копейске стали 23 человека
В Копейске Челябинской области на предприятии, где неделю назад произошли два взрыва, завершились аварийно-спасательные работы. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске завершены. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Работа следственных органов продолжается.
Крупный взрыв на предприятии в Копейске произошел 22 октября вечером. Сегодня прошли первые похороны погибших.
