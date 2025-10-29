Логотип РИА URA.RU
На заводе в Копейске, где произошел взрыв, найдено 16 тел из 23 погибших

29 октября 2025 в 17:32
Жертвами трагедии в Копейске стали 23 человека

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области на предприятии, где неделю назад произошли два взрыва, завершились аварийно-спасательные работы. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать, сообщили в пресс-службе областного правительства. 

«Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске завершены. Найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Работа следственных органов продолжается.

Крупный взрыв на предприятии в Копейске произошел 22 октября вечером. Сегодня прошли первые похороны погибших. 

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

