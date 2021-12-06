Киркорову грозит арест за 90 штрафов от ГИБДД

Певцу Филиппу Киркорову может грозить административный арест из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы.
Артиста могут наказать за 90 просроченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, следует из данных суда, которые приводит РИА «Новости». Заседание пройдет 14 декабря.
По каждому из нарушений Киркорову грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей. Также ему грозит административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.
Певцу Филиппу Киркорову может грозить административный арест из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы. Артиста могут наказать за 90 просроченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, следует из данных суда, которые приводит РИА «Новости». Заседание пройдет 14 декабря. По каждому из нарушений Киркорову грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей. Также ему грозит административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.