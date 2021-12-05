Курганцы выиграли у «Метрополиса» суд за двор

06 декабря 2021 в 16:34 Размер текста - 17 +

Компании «Метрополис» запрещено в течение 30 дней пользоваться двором жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане суд запретил магазину «Метрополис» разгружать товары со стороны двора жилого дома в течение месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Курганский городской суд по требованию управления Роспотребнадзора приостановил деятельность магазина ООО «Компания «Метрополис» в части использования входов-выходов для загрузки со стороны двора многоквартирного дома на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению, но на дату публикации не вступило в силу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Жители дома по улицам Красина, 63 — Коли Мяготина, 105 пожаловались в управление Роспотребнадзора на загрузку материалов, продукции, товаров со стороны двора жилого дома компанией «Метрополис». Согласно заключению экспертов, загрузка во дворе дома не соответствует СанПиН 2.1.3684-21 и нарушает право граждан на благоприятную среду обитания. Ранее по требованию санитарных врачей суд оштрафовал компанию «Метрополис» на 20 тысяч рублей. Но штраф не подействовал на компанию должным образом, нарушения были зафиксированы вновь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане суд запретил магазину «Метрополис» разгружать товары со стороны двора жилого дома в течение месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Курганский городской суд по требованию управления Роспотребнадзора приостановил деятельность магазина ООО «Компания «Метрополис» в части использования входов-выходов для загрузки со стороны двора многоквартирного дома на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению, но на дату публикации не вступило в силу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Жители дома по улицам Красина, 63 — Коли Мяготина, 105 пожаловались в управление Роспотребнадзора на загрузку материалов, продукции, товаров со стороны двора жилого дома компанией «Метрополис». Согласно заключению экспертов, загрузка во дворе дома не соответствует СанПиН 2.1.3684-21 и нарушает право граждан на благоприятную среду обитания. Ранее по требованию санитарных врачей суд оштрафовал компанию «Метрополис» на 20 тысяч рублей. Но штраф не подействовал на компанию должным образом, нарушения были зафиксированы вновь.