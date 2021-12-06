06 декабря 2021

В Госдуму начнут пускать по QR-кодам

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Клипарт с QR-кодами. Пермь, qr-код
Изменения в пропускной системе не коснутся самих членов аппарата и депутатов Фото:
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В здания нижней палаты парламента хотят пропускать по предъявлению QR-кодов. Госдумой подготовлен документ с соответствующим предложением.

«В Госдуме подготовили предложения по введению системы проверки QR-кодов на входе в здания нижней палаты парламента» — пишет «Коммерсантъ». С данной инициативой выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что, согласно документу за подписью главы думского аппарата, пропускная система не будет касаться самих членов аппарата и депутатов, несмотря на то, что не все они вакцинированы или переболели.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации. В случае, если у официального представителя правительства, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пропустят в зал заседаний, заявил спикер Госдумы.

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При этом в документе за подписью главы думского аппарата в числе тех, кто будет обязан предъявлять QR-код, нет самих аппаратчиков и депутатов, хотя не все они привиты или переболели.

В здания нижней палаты парламента хотят пропускать по предъявлению QR-кодов. Госдумой подготовлен документ с соответствующим предложением. «В Госдуме подготовили предложения по введению системы проверки QR-кодов на входе в здания нижней палаты парламента» — пишет «Коммерсантъ». С данной инициативой выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что, согласно документу за подписью главы думского аппарата, пропускная система не будет касаться самих членов аппарата и депутатов, несмотря на то, что не все они вакцинированы или переболели. Ранее Вячеслав Володин сообщил, что представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации. В случае, если у официального представителя правительства, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пропустят в зал заседаний, заявил спикер Госдумы. При этом в документе за подписью главы думского аппарата в числе тех, кто будет обязан предъявлять QR-код, нет самих аппаратчиков и депутатов, хотя не все они привиты или переболели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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