В Госдуму начнут пускать по QR-кодам

В здания нижней палаты парламента хотят пропускать по предъявлению QR-кодов. Госдумой подготовлен документ с соответствующим предложением.
«В Госдуме подготовили предложения по введению системы проверки QR-кодов на входе в здания нижней палаты парламента» — пишет «Коммерсантъ». С данной инициативой выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что, согласно документу за подписью главы думского аппарата, пропускная система не будет касаться самих членов аппарата и депутатов, несмотря на то, что не все они вакцинированы или переболели.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации. В случае, если у официального представителя правительства, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пропустят в зал заседаний, заявил спикер Госдумы.
При этом в документе за подписью главы думского аппарата в числе тех, кто будет обязан предъявлять QR-код, нет самих аппаратчиков и депутатов, хотя не все они привиты или переболели.
В здания нижней палаты парламента хотят пропускать по предъявлению QR-кодов. Госдумой подготовлен документ с соответствующим предложением. «В Госдуме подготовили предложения по введению системы проверки QR-кодов на входе в здания нижней палаты парламента» — пишет «Коммерсантъ». С данной инициативой выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что, согласно документу за подписью главы думского аппарата, пропускная система не будет касаться самих членов аппарата и депутатов, несмотря на то, что не все они вакцинированы или переболели. Ранее Вячеслав Володин сообщил, что представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации. В случае, если у официального представителя правительства, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пропустят в зал заседаний, заявил спикер Госдумы. При этом в документе за подписью главы думского аппарата в числе тех, кто будет обязан предъявлять QR-код, нет самих аппаратчиков и депутатов, хотя не все они привиты или переболели.