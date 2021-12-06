В Госдуму начнут пускать по QR-кодам

07 декабря 2021 в 04:03 Размер текста - 17 +

Изменения в пропускной системе не коснутся самих членов аппарата и депутатов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В здания нижней палаты парламента хотят пропускать по предъявлению QR-кодов. Госдумой подготовлен документ с соответствующим предложением. «В Госдуме подготовили предложения по введению системы проверки QR-кодов на входе в здания нижней палаты парламента» — пишет « Коммерсантъ ». С данной инициативой выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что, согласно документу за подписью главы думского аппарата, пропускная система не будет касаться самих членов аппарата и депутатов, несмотря на то, что не все они вакцинированы или переболели. Ранее Вячеслав Володин сообщил, что представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации. В случае, если у официального представителя правительства, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пропустят в зал заседаний, заявил спикер Госдумы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. При этом в документе за подписью главы думского аппарата в числе тех, кто будет обязан предъявлять QR-код, нет самих аппаратчиков и депутатов, хотя не все они привиты или переболели.

В здания нижней палаты парламента хотят пропускать по предъявлению QR-кодов. Госдумой подготовлен документ с соответствующим предложением. «В Госдуме подготовили предложения по введению системы проверки QR-кодов на входе в здания нижней палаты парламента» — пишет «Коммерсантъ». С данной инициативой выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что, согласно документу за подписью главы думского аппарата, пропускная система не будет касаться самих членов аппарата и депутатов, несмотря на то, что не все они вакцинированы или переболели. Ранее Вячеслав Володин сообщил, что представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации. В случае, если у официального представителя правительства, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, не будет QR-кода, его не пропустят в зал заседаний, заявил спикер Госдумы. При этом в документе за подписью главы думского аппарата в числе тех, кто будет обязан предъявлять QR-код, нет самих аппаратчиков и депутатов, хотя не все они привиты или переболели.