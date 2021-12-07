Поставщика гнилых рубашек для МВД обвиняют в хищении 270 млн

Следственный комитет расследует дело о поставках более 350 тысяч бракованных рубашек для нужд МВД. Гендиректора компании-поставщика обвиняют в мошенничестве в размере более 270 миллионов рублей.
Как сообщает «Коммерсант», госконтракт на 564,5 миллиона рублей был заключен в 2017 году с ООО БМФ. По версии следствия, производитель использовал на производстве полугнилые нити, из-за чего одежда быстро изнашивалась. Потерпевшим выступило МВД и РФ, так как закупки проходили в рамках гособоронзаказа.
В мошенничестве в особо крупном размере подозревают гендиректора компании-поставщика Бориса Ляшука, который является единственным фигурантом дела. Его обвиняют в хищении таким образом 270 миллионов рублей. Мужчина своей вины не признает.
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца поставщика наручных часов для Минобороны, бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Предполагается, что преступление Когтенков совершил во время реализации контрактов для военного ведомства.
Следственный комитет расследует дело о поставках более 350 тысяч бракованных рубашек для нужд МВД. Гендиректора компании-поставщика обвиняют в мошенничестве в размере более 270 миллионов рублей. Как сообщает «Коммерсант», госконтракт на 564,5 миллиона рублей был заключен в 2017 году с ООО БМФ. По версии следствия, производитель использовал на производстве полугнилые нити, из-за чего одежда быстро изнашивалась. Потерпевшим выступило МВД и РФ, так как закупки проходили в рамках гособоронзаказа. В мошенничестве в особо крупном размере подозревают гендиректора компании-поставщика Бориса Ляшука, который является единственным фигурантом дела. Его обвиняют в хищении таким образом 270 миллионов рублей. Мужчина своей вины не признает. Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца поставщика наручных часов для Минобороны, бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Предполагается, что преступление Когтенков совершил во время реализации контрактов для военного ведомства.