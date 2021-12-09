В Кургане беременную женщину отказались принять в двух больницах

Жительница села на 39-й неделе беременности вызвала скорую из-за бронхита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане беременной женщине из села Менщиково не оказали помощь в перинатальном центре и поликлинике. Медики предложили ей самостоятельно добраться до роддома, написала родственница женщины в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня моя сноха, которая находится на 39-й неделе беременности и проживает в Менщиково, вызвала скорую, т.к у нее бронхит, кашель. Приехала скорая, поставили диагноз „угроза выкидыша“ и увезли в перинатальный центр. А вот тут самое интересное: помощи никакой не было оказано, отправили в поликлинику на УЗИ, но там ее отказались принять. Подали в руки листок со скорой и сказали: „Езжайте в роддом на Советскую, пусть там решают, что с вами делать“. Проще говоря, с пакетами (т.к. собиралась ложиться в роддом) выпнули на улицу, а сейчас не лето. Не соизволили даже вызвать скорую чтоб ее увезти на Советскую», — написала Наталья Горбан в группе «Аноним Курган».

В комментариях курганцы предположили, что если бы была угроза здоровью беременной, медики не оставили бы ее без внимания. Возможно, женщина перенервничала. Департамент здравоохранения Курганской области отреагировал на пост просьбой к автору уточнить данные родственницы для проведения всесторонней проверки изложенных фактов. URA.RU направило в департамент запрос, на момент публикации ответ не поступил.