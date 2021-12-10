Эксперты назвали категории россиян с правом на льготы за ЖКХ

10 декабря 2021 в 20:07 Размер текста - 17 +

Россияне не могут платить больше 22% от своего месячного дохода за ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России льготные категории граждан, такие, как ветераны, чернобыльцы, многодетные семьи и просто малообеспеченные люди, имеют право на субсидии за услуги ЖКХ. В Москве человек не может платить за коммуналку больше 10% от своего дохода, в регионах этот процент вдвое выше. Об этом в разговоре с URA.RU заявили эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук и эколог, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко. «В Москве человек не может платить больше 10% своего заработка. Если на коммунальные услуги ты тратишь больше 10%, то все, что превышает 10%, государство возвращает через субсидии. По всей России точно также, только процент чуть больше, более 22% заплатить нельзя. Государство заплатит превышающую сумму», — пояснил Илья Рыбальченко. Он также уточнил, какие конкретно категории людей нуждаются в поддержке государства при оплате коммунальных услуг. «Ветераны, чернобыльцы, многодетные семьи и малообеспеченные, это те люди, которые тратят из своего кошелька много средств на ЖКХ. Этих людей нужно поддерживать», — рассказал собеседник агентства. Его слова подтвердил Виктор Федорук. «Есть тарифы, есть льготная категория граждан и есть граждане, которые имеют право на субсидии по оплате ЖКХ. В Москве если начислили квартплату и другие начисления ЖКХ, и они превышают 10% от семейного дохода, то нужно обратиться к государству, и оно даст субсидию. То, что выше этих процентов, за тебя гасят. В разных регионах свои проценты. Где-то 5%, где-то 10%, где-то 15%. Это устанавливает регион самостоятельно», — прокомментировал эксперт. Оба собеседника URA.RU подтвердили, что повышение тарифов никак не влияет на льготные категории граждан. «Для малообеспеченных семей ничего не изменится, есть они зарабатывали определенную сумму, они по-прежнему не потратят больше 22% своих доходов на ЖКХ», — подытожил Рыбальченко. Повышение тарифов ЖКХ в России ожидается с 1 июля 2022 года на 4%. Это происходит из-за ускоренного роста инфляции. В 2021 году рост тарифов составил 3,2%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России льготные категории граждан, такие, как ветераны, чернобыльцы, многодетные семьи и просто малообеспеченные люди, имеют право на субсидии за услуги ЖКХ. В Москве человек не может платить за коммуналку больше 10% от своего дохода, в регионах этот процент вдвое выше. Об этом в разговоре с URA.RU заявили эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук и эколог, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко. «В Москве человек не может платить больше 10% своего заработка. Если на коммунальные услуги ты тратишь больше 10%, то все, что превышает 10%, государство возвращает через субсидии. По всей России точно также, только процент чуть больше, более 22% заплатить нельзя. Государство заплатит превышающую сумму», — пояснил Илья Рыбальченко. Он также уточнил, какие конкретно категории людей нуждаются в поддержке государства при оплате коммунальных услуг. «Ветераны, чернобыльцы, многодетные семьи и малообеспеченные, это те люди, которые тратят из своего кошелька много средств на ЖКХ. Этих людей нужно поддерживать», — рассказал собеседник агентства. Его слова подтвердил Виктор Федорук. «Есть тарифы, есть льготная категория граждан и есть граждане, которые имеют право на субсидии по оплате ЖКХ. В Москве если начислили квартплату и другие начисления ЖКХ, и они превышают 10% от семейного дохода, то нужно обратиться к государству, и оно даст субсидию. То, что выше этих процентов, за тебя гасят. В разных регионах свои проценты. Где-то 5%, где-то 10%, где-то 15%. Это устанавливает регион самостоятельно», — прокомментировал эксперт. Оба собеседника URA.RU подтвердили, что повышение тарифов никак не влияет на льготные категории граждан. «Для малообеспеченных семей ничего не изменится, есть они зарабатывали определенную сумму, они по-прежнему не потратят больше 22% своих доходов на ЖКХ», — подытожил Рыбальченко. Повышение тарифов ЖКХ в России ожидается с 1 июля 2022 года на 4%. Это происходит из-за ускоренного роста инфляции. В 2021 году рост тарифов составил 3,2%.