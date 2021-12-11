Финансист при Минфине назвала 6 способов копить деньги с зарплаты

12 декабря 2021 в 08:43 Размер текста - 17 +

Откладывать деньги можно без ущерба для себя, уточняет Ольга Дайнеко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Чтобы откладывать деньги с зарплаты, нужно заранее планировать свой бюджет и покупки на месяц. Такого мнения придерживается эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. «Важно получить удовольствие от процесса накапливания, добиться необходимого результата и главное — выработать привычку откладывать деньги при любом доходе. Все неожиданные траты могут быть учтены в виде статьи непредвиденных расходов в бюджете», — пояснила эксперт изданию «Прайм». Она также отметила, что откладывание денег должно войти в привычку, после этого найдутся и другие способы сэкономить сбережения без дискомфорта. Кроме того, ежемесячно необходимо выделять 10% заработка и не тратить их — это будет финансовой подушкой безопасности. Дайнеко назвала еще несколько вариантов, как копить деньги, не ограничивая себя совсем: Можно ежемесячно радовать себя на сумму, не превышающую 5% от «лишних» денег;

Быть рациональным в выборе покупок. Помогут вопросы самому себе: так ли необходима покупаемая вещь, как часто ей пользоваться, стоит ли она этих денег;

Не покупать что-то по акции или из-за низкой цены;

Расходовать деньги необходимо не в том месяце, в котором они отложены, а месяцем позже — это убережет от неожиданных приобретений;

Временно отказаться от банковской карты по той простой причине, что к «пластику» более легкое отношение. Наличные представляют собой реальную сумму, которая уменьшается на глазах, и остаток виден в кошельке;

Совершать запланированные покупки в конце месяца. По данным Центробанка, за первые девять месяцев 2021 года доля бесконтактных платежей в России впервые превысила 70%. Три четверти расчетов в стране проводятся без использования бумажных денег, отмечает RT. Кроме того, в последнее время россияне стали меньше экономить и начали активно тратить деньги, чем внесли вклад в развитие экономики РФ. Они покупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами, уточняет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы откладывать деньги с зарплаты, нужно заранее планировать свой бюджет и покупки на месяц. Такого мнения придерживается эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. «Важно получить удовольствие от процесса накапливания, добиться необходимого результата и главное — выработать привычку откладывать деньги при любом доходе. Все неожиданные траты могут быть учтены в виде статьи непредвиденных расходов в бюджете», — пояснила эксперт изданию «Прайм». Она также отметила, что откладывание денег должно войти в привычку, после этого найдутся и другие способы сэкономить сбережения без дискомфорта. Кроме того, ежемесячно необходимо выделять 10% заработка и не тратить их — это будет финансовой подушкой безопасности. Дайнеко назвала еще несколько вариантов, как копить деньги, не ограничивая себя совсем: По данным Центробанка, за первые девять месяцев 2021 года доля бесконтактных платежей в России впервые превысила 70%. Три четверти расчетов в стране проводятся без использования бумажных денег, отмечает RT. Кроме того, в последнее время россияне стали меньше экономить и начали активно тратить деньги, чем внесли вклад в развитие экономики РФ. Они покупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами, уточняет деловое издание «Взгляд».