11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Пермском крае растет смертность от наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года из 249 отравившихся наркотиками пермяков смогли спасти только 27 Фото:

В Пермском крае четвертый год подряд растет смертность от наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства безопасности. С начала года около 90% наркотических отравлений пермяков закончилось летальным исходом.

«По данным Министерства территориальной безопасности в Прикамье уже 4-й год наблюдается негативная тенденция по числу смертельных отравлений», — сообщили в пресс-службе. 222 из 249 случаев наркотического отравления жителей Пермского края с начала года были с летальным исходом.

Как сообщается, средний возраст погибших от отравления наркотическими веществами 31-36 лет, то есть это опытные наркопотребители. Основная причина роста смертности от запрещенных веществ является доступность наркотиков, которые сбывают в интернете. При этом зачастую наркопотребитель, приобретающий запрещенное вещество, ничего не знает о его составе.

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В Пермском крае четвертый год подряд растет смертность от наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства безопасности. С начала года около 90% наркотических отравлений пермяков закончилось летальным исходом. «По данным Министерства территориальной безопасности в Прикамье уже 4-й год наблюдается негативная тенденция по числу смертельных отравлений», — сообщили в пресс-службе. 222 из 249 случаев наркотического отравления жителей Пермского края с начала года были с летальным исходом. Как сообщается, средний возраст погибших от отравления наркотическими веществами 31-36 лет, то есть это опытные наркопотребители. Основная причина роста смертности от запрещенных веществ является доступность наркотиков, которые сбывают в интернете. При этом зачастую наркопотребитель, приобретающий запрещенное вещество, ничего не знает о его составе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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