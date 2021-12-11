В Пермском крае растет смертность от наркотиков

С начала года из 249 отравившихся наркотиками пермяков смогли спасти только 27 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае четвертый год подряд растет смертность от наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства безопасности. С начала года около 90% наркотических отравлений пермяков закончилось летальным исходом.

«По данным Министерства территориальной безопасности в Прикамье уже 4-й год наблюдается негативная тенденция по числу смертельных отравлений», — сообщили в пресс-службе. 222 из 249 случаев наркотического отравления жителей Пермского края с начала года были с летальным исходом.

Как сообщается, средний возраст погибших от отравления наркотическими веществами 31-36 лет, то есть это опытные наркопотребители. Основная причина роста смертности от запрещенных веществ является доступность наркотиков, которые сбывают в интернете. При этом зачастую наркопотребитель, приобретающий запрещенное вещество, ничего не знает о его составе.