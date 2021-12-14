Умар Кремлев анонсировал ряд нововведений, которые будут запущены уже в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о запуске важных реформ управления, разработанных независимыми экспертами. Ряд нововведений будет запущен уже в 2022 году. Об этом сообщил президент IBA Умар Кремлев во время внеочередного конгресса структуры.

«Всего три дня назад МОК дал свой последний совет IBA, который включал принятие реформ управления. То, что мы уже были готовы добиться убедительного прогресса в этом направлении, свидетельствует о том, насколько далеко продвинулась IBA. Мы делаем гораздо больше, чем просто улучшение в отдельных частях IBA. Мы надолго меняем всю нашу культуру», — пояснил Умар Кремлев.

Национальные федерации IBA, которые принимали участие в конгрессе, одобрили конституционные поправки. Среди них — создание нового подразделения по обеспечению честности бокса, которое начнет действовать в течение 2022 года. Также после выборов будет сокращен Совет директоров (с 28 до 18 членов). Кандидаты пройдут обширную независимую проверку. Планируется также, что будет ограничен срок полномочий и ужесточены критерии отбора претендентов. Конгресс единогласно поддержал все вышеупомянутые изменения.

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство IBA (тогда — AIBA) из-за невыполнения организацией требований. Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но в Токио его проводила специальная комиссия МОК.