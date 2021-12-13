13 декабря 2021

В Перми изменятся тарифы ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, лампочка, электроэнергия, коммунальные услуги, услуги жкх
Тариф будет формироваться, учитывая фактическое состояние дома Фото:

Жителям Перми предложат новый способ формирования тарифа по коммунальным услугам. Каждый дом сможет самостоятельно сформировать тариф из различных услуг с установленными ценами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермской городской думы.

«Администрация города подготовила „составной тариф“ для города Перми. Тариф формируется самостоятельно в каждом доме, учитывая особенности конструкции и фактического состояния», — сообщили в пресс-службе. Сейчас в городе установлен «готовый тариф», который подразумевает уже сформированный набор услуг за определенную цену, предоставляемый исходя из благоустройства дома.

Как отметили в думе, метод «составного тарифа» уже применяется в других городах, например в Казани. Администрация Перми подготовила свой «составной план» для города. Расчет платы за услуги ЖКХ производится из конструктивной характеристики и года постройки дома. Также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства в городе подчеркнули, что средний размер платежа увеличится в среднем на 2 процента по всем категориям.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям Перми предложат новый способ формирования тарифа по коммунальным услугам. Каждый дом сможет самостоятельно сформировать тариф из различных услуг с установленными ценами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермской городской думы. «Администрация города подготовила „составной тариф“ для города Перми. Тариф формируется самостоятельно в каждом доме, учитывая особенности конструкции и фактического состояния», — сообщили в пресс-службе. Сейчас в городе установлен «готовый тариф», который подразумевает уже сформированный набор услуг за определенную цену, предоставляемый исходя из благоустройства дома. Как отметили в думе, метод «составного тарифа» уже применяется в других городах, например в Казани. Администрация Перми подготовила свой «составной план» для города. Расчет платы за услуги ЖКХ производится из конструктивной характеристики и года постройки дома. Также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства в городе подчеркнули, что средний размер платежа увеличится в среднем на 2 процента по всем категориям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...