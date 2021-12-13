В Перми изменятся тарифы ЖКХ

Тариф будет формироваться, учитывая фактическое состояние дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям Перми предложат новый способ формирования тарифа по коммунальным услугам. Каждый дом сможет самостоятельно сформировать тариф из различных услуг с установленными ценами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермской городской думы.

«Администрация города подготовила „составной тариф“ для города Перми. Тариф формируется самостоятельно в каждом доме, учитывая особенности конструкции и фактического состояния», — сообщили в пресс-службе. Сейчас в городе установлен «готовый тариф», который подразумевает уже сформированный набор услуг за определенную цену, предоставляемый исходя из благоустройства дома.

Как отметили в думе, метод «составного тарифа» уже применяется в других городах, например в Казани. Администрация Перми подготовила свой «составной план» для города. Расчет платы за услуги ЖКХ производится из конструктивной характеристики и года постройки дома. Также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства в городе подчеркнули, что средний размер платежа увеличится в среднем на 2 процента по всем категориям.