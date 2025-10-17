Попавший в Перми в ДТП автобус перекрыл шоссе Космонавтов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус перекрыл все полосы на шоссе Космонавтов (архивное фото)
Автобус перекрыл все полосы на шоссе Космонавтов (архивное фото) Фото:

В Перми образовался затор из-за дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал маршрутный автобус. Транспортное средство почти полностью перегородило четыре полосы для движения. Фото опубликовано в telegram-канале Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД).

«ДТП на перекрестке Советской Армии — шоссе Космонавтов. Перекрыты все полосы для движения в направлении центра города. Учитывайте при планировании маршрута!» — сообщило учреждение. Спустя несколько минут транспортные средства были убраны с проезжей части.

Ранее URA.RU рассказывало об автоаварии, которая произошла в Ижевске. В междугородний автобус Пермь-Казань влетела иномарка, погибли три человека.

ДТП попало на камеры наружного видеонаблюдения
ДТП попало на камеры наружного видеонаблюдения
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми образовался затор из-за дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал маршрутный автобус. Транспортное средство почти полностью перегородило четыре полосы для движения. Фото опубликовано в telegram-канале Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД). «ДТП на перекрестке Советской Армии — шоссе Космонавтов. Перекрыты все полосы для движения в направлении центра города. Учитывайте при планировании маршрута!» — сообщило учреждение. Спустя несколько минут транспортные средства были убраны с проезжей части. Ранее URA.RU рассказывало об автоаварии, которая произошла в Ижевске. В междугородний автобус Пермь-Казань влетела иномарка, погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...