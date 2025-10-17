В Перми образовался затор из-за дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал маршрутный автобус. Транспортное средство почти полностью перегородило четыре полосы для движения. Фото опубликовано в telegram-канале Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД).
«ДТП на перекрестке Советской Армии — шоссе Космонавтов. Перекрыты все полосы для движения в направлении центра города. Учитывайте при планировании маршрута!» — сообщило учреждение. Спустя несколько минут транспортные средства были убраны с проезжей части.
Ранее URA.RU рассказывало об автоаварии, которая произошла в Ижевске. В междугородний автобус Пермь-Казань влетела иномарка, погибли три человека.
