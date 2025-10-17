Пермское предприятие поможет полностью заместить импортные трубы

В Перми начали делать трубы из сшитого полиэтилена. Производство работает в рамках приоритетного инвестиционного проекта строительной группы «Развитие» при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Продукция выпускается под брендом «Хайпекс».
«Подготовка к запуску производства велась на протяжении практически трех лет. Для нас было принципиально установить самое передовое производственное и лабораторное оборудование, чтобы добиться параметров качества, которые соответствуют высочайшим мировым стандартам. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мы с этой задачей справились. Теперь мы готовы обеспечить продукцией всех заинтересованных в ней потребителей в России и странах СНГ», — рассказал URA.RU председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев.
По информации компании, локализация производства труб из сшитого полиэтилена в Перми позволит восполнить дефицит высококачественных материалов для систем отопления и водоснабжения, возникший после ухода с российского рынка западных производителей. Трубы используются в системах отопления, вентиляции, обустройстве теплых полов, а также для теплиц и футбольных полей. Новое предприятие также создаст дополнительные рабочие места для жителей региона и обеспечит поступления в бюджет.
