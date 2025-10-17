Пермское предприятие поможет полностью заместить импортные трубы

В Перми начали производить трубы из сшитого полиэтилена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трубы из сшитого полиэтилена используются в системах отопления и водоснабжения
Трубы из сшитого полиэтилена используются в системах отопления и водоснабжения Фото:

В Перми начали делать трубы из сшитого полиэтилена. Производство работает в рамках приоритетного инвестиционного проекта строительной группы «Развитие» при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Продукция выпускается под брендом «Хайпекс».

«Подготовка к запуску производства велась на протяжении практически трех лет. Для нас было принципиально установить самое передовое производственное и лабораторное оборудование, чтобы добиться параметров качества, которые соответствуют высочайшим мировым стандартам. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мы с этой задачей справились. Теперь мы готовы обеспечить продукцией всех заинтересованных в ней потребителей в России и странах СНГ», — рассказал URA.RU председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев.

По информации компании, локализация производства труб из сшитого полиэтилена в Перми позволит восполнить дефицит высококачественных материалов для систем отопления и водоснабжения, возникший после ухода с российского рынка западных производителей. Трубы используются в системах отопления, вентиляции, обустройстве теплых полов, а также для теплиц и футбольных полей. Новое предприятие также создаст дополнительные рабочие места для жителей региона и обеспечит поступления в бюджет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми начали делать трубы из сшитого полиэтилена. Производство работает в рамках приоритетного инвестиционного проекта строительной группы «Развитие» при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Продукция выпускается под брендом «Хайпекс». «Подготовка к запуску производства велась на протяжении практически трех лет. Для нас было принципиально установить самое передовое производственное и лабораторное оборудование, чтобы добиться параметров качества, которые соответствуют высочайшим мировым стандартам. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мы с этой задачей справились. Теперь мы готовы обеспечить продукцией всех заинтересованных в ней потребителей в России и странах СНГ», — рассказал URA.RU председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев. По информации компании, локализация производства труб из сшитого полиэтилена в Перми позволит восполнить дефицит высококачественных материалов для систем отопления и водоснабжения, возникший после ухода с российского рынка западных производителей. Трубы используются в системах отопления, вентиляции, обустройстве теплых полов, а также для теплиц и футбольных полей. Новое предприятие также создаст дополнительные рабочие места для жителей региона и обеспечит поступления в бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...