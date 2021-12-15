В соцсетях возмутились новыми мерами поддержки россиян. «Пенсионеров гражданами не считают?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для граждан России Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки граждан России для повышениях их доходов, что вызвало бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Пользователи недовольны тем, что пенсионеры не попали в список нуждающихся в помощи.

«Для повышения дохода граждан важно все. Это и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал Путин.

Люди возмущаются, что пенсионеры остаются без помощи
Кто-то иронизирует об «адресных» мерах поддержки
Пользователи опасаются слишком активных мер поддрежки
Пользователи вспоминают про пенсионеров
Пользователи рассуждают о мерах поддержки пенсионерам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки граждан России для повышениях их доходов, что вызвало бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Пользователи недовольны тем, что пенсионеры не попали в список нуждающихся в помощи. «Для повышения дохода граждан важно все. Это и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...