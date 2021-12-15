Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки граждан России для повышениях их доходов, что вызвало бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Пользователи недовольны тем, что пенсионеры не попали в список нуждающихся в помощи.
«Для повышения дохода граждан важно все. Это и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал Путин.
Люди возмущаются, что пенсионеры остаются без помощи
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Кто-то иронизирует об «адресных» мерах поддержки
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Пользователи опасаются слишком активных мер поддрежки
Twitter
Пользователи вспоминают про пенсионеров
«ВКонтакте»
Пользователи рассуждают о мерах поддержки пенсионерам
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки граждан России для повышениях их доходов, что вызвало бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Пользователи недовольны тем, что пенсионеры не попали в список нуждающихся в помощи. «Для повышения дохода граждан важно все. Это и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал Путин.