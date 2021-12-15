Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для граждан России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки граждан России для повышениях их доходов, что вызвало бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Пользователи недовольны тем, что пенсионеры не попали в список нуждающихся в помощи.

«Для повышения дохода граждан важно все. Это и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал Путин.

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