Путин рассказал о новой помощи власти россиянам

В России важно развивать отрасли регионов, сказал Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Для повышения дохода граждан важно все: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 24». Владимир Путин добавил, что повышение доступности и качества образования на всех уровнях также является важным элементом повышения дохода россиян.

Ранее сообщалось, что приоритетной задачи для России является борьба с бедностью. Он также отметил, что одной из главных проблем России на ближайшие 10 лет является демографическая ситуация в стране.