Путин рассказал о новой помощи власти россиянам

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
В России важно развивать отрасли регионов, сказал Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроекта Фото:

Для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Для повышения дохода граждан важно все: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 24». Владимир Путин добавил, что повышение доступности и качества образования на всех уровнях также является важным элементом повышения дохода россиян.

Ранее сообщалось, что приоритетной задачи для России является борьба с бедностью. Он также отметил, что одной из главных проблем России на ближайшие 10 лет является демографическая ситуация в стране.

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Для повышения доходов россиян важно помогать семьям с детьми, развивать отрасли регионов и создавать новые рабочие места. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Для повышения дохода граждан важно все: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие отраслей регионов», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 24». Владимир Путин добавил, что повышение доступности и качества образования на всех уровнях также является важным элементом повышения дохода россиян. Ранее сообщалось, что приоритетной задачи для России является борьба с бедностью. Он также отметил, что одной из главных проблем России на ближайшие 10 лет является демографическая ситуация в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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