Москве пообещали сильный снегопад в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января Москву накроет сильный снегопад. За ночь в столице выпадет до 10 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова приводятся в официальном telegram-канале городского хозяйства Москвы.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области. Температура должна подняться с минус 30 до минус 6 градусов. В свою очередь в Центральной России ожидаются аномальные морозы, пишет «Царьград». Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, столбики термометров в Москве в ночь на воскресенье упадут до 9—11 градусов ниже нуля, сообщает Life.
В ночь с 31 декабря на 1 января Москву накроет сильный снегопад. За ночь в столице выпадет до 10 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. «Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова приводятся в официальном telegram-канале городского хозяйства Москвы. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области. Температура должна подняться с минус 30 до минус 6 градусов. В свою очередь в Центральной России ожидаются аномальные морозы, пишет «Царьград». Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, столбики термометров в Москве в ночь на воскресенье упадут до 9—11 градусов ниже нуля, сообщает Life.