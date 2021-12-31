Москве пообещали сильный снегопад в новогоднюю ночь

31 декабря 2021 в 19:29 Размер текста - 17 +

В Москве за ночь выпадет 10 см снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь с 31 декабря на 1 января Москву накроет сильный снегопад. За ночь в столице выпадет до 10 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. «Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова приводятся в официальном telegram-канале городского хозяйства Москвы. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области. Температура должна подняться с минус 30 до минус 6 градусов. В свою очередь в Центральной России ожидаются аномальные морозы, пишет «Царьград». Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, столбики термометров в Москве в ночь на воскресенье упадут до 9—11 градусов ниже нуля, сообщает Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ночь с 31 декабря на 1 января Москву накроет сильный снегопад. За ночь в столице выпадет до 10 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. «Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова приводятся в официальном telegram-канале городского хозяйства Москвы. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области. Температура должна подняться с минус 30 до минус 6 градусов. В свою очередь в Центральной России ожидаются аномальные морозы, пишет «Царьград». Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, столбики термометров в Москве в ночь на воскресенье упадут до 9—11 градусов ниже нуля, сообщает Life.