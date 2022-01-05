05 января 2022

Лукашенко признал геноцид белорусского народа в годы ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко подписал закон о признании геноцида белорусского народа Фото:

В Белоруссии вступил в силу закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период», — говорится в пресс-службе президента страны.

Сообщается, что уголовная ответственность устанавливается и за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В пресс-службе уточнили, что нарушение закона может быть выражено через размещение соответствующей информации в СМИ или в интернете.

Ранее организаторы проекта «Без срока давности» подписали петицию о признании преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом советского народа. Цель данного проекта — охранить историческую память о мирных гражданах СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.

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В Белоруссии вступил в силу закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период», — говорится в пресс-службе президента страны. Сообщается, что уголовная ответственность устанавливается и за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В пресс-службе уточнили, что нарушение закона может быть выражено через размещение соответствующей информации в СМИ или в интернете. Ранее организаторы проекта «Без срока давности» подписали петицию о признании преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом советского народа. Цель данного проекта — охранить историческую память о мирных гражданах СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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