Лукашенко признал геноцид белорусского народа в годы ВОВ

06 января 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко подписал закон о признании геноцида белорусского народа Фото: Официальное интернет-представительство Президента России В Белоруссии вступил в силу закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период», — говорится в пресс-службе президента страны. Сообщается, что уголовная ответственность устанавливается и за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В пресс-службе уточнили, что нарушение закона может быть выражено через размещение соответствующей информации в СМИ или в интернете. Ранее организаторы проекта «Без срока давности» подписали петицию о признании преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом советского народа. Цель данного проекта — охранить историческую память о мирных гражданах СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белоруссии вступил в силу закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период», — говорится в пресс-службе президента страны. Сообщается, что уголовная ответственность устанавливается и за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В пресс-службе уточнили, что нарушение закона может быть выражено через размещение соответствующей информации в СМИ или в интернете. Ранее организаторы проекта «Без срока давности» подписали петицию о признании преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом советского народа. Цель данного проекта — охранить историческую память о мирных гражданах СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.