Лукашенко признал геноцид белорусского народа в годы ВОВ

Александр Лукашенко подписал закон о признании геноцида белорусского народаФото: Официальное интернет-представительство Президента России
В Белоруссии вступил в силу закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период», — говорится в пресс-службе президента страны.
Сообщается, что уголовная ответственность устанавливается и за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В пресс-службе уточнили, что нарушение закона может быть выражено через размещение соответствующей информации в СМИ или в интернете.
Ранее организаторы проекта «Без срока давности» подписали петицию о признании преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом советского народа. Цель данного проекта — охранить историческую память о мирных гражданах СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.
В Белоруссии вступил в силу закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период», — говорится в пресс-службе президента страны. Сообщается, что уголовная ответственность устанавливается и за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В пресс-службе уточнили, что нарушение закона может быть выражено через размещение соответствующей информации в СМИ или в интернете. Ранее организаторы проекта «Без срока давности» подписали петицию о признании преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом советского народа. Цель данного проекта — охранить историческую память о мирных гражданах СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.