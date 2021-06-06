В России требуют признать геноцид советского народа

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Мероприятия посвященные дню празднования Победы в ВОВ. Сургут , вечный огонь, мемориал славы, корзина цветов
Нацистами было уничтожено 11,5 млн мирных советских граждан Фото:

Петиция, требующая признать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа, появилась на сайте Change.org. Ее авторы — организаторы проекта «Без срока давности».

«Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран … призываем всех участников мирового сообщества … признать преступления нацистов против советских граждан геноцидом советского народа», — сказано в документе. На момент публикации новости свои подписи под петицией поставили 3629 человек.

Цель проекта «Без срока давности» — сохранить историческую память о мирных гражданах СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. В результате карательных операций и иных действий на оккупированной территории СССР было уничтожено 11,5 млн человек.

Ранее Следственный комитет России заявил о готовности оказать необходимое содействие ФРГ в расследовании преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, напоминает RT. В Германии с 2019 года продолжается проверка дел о преступлениях нацистов в Новгородской области и Ейске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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