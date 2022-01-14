Комик Слава Комиссаренко заявил, что его ищет белорусское КГБ

14 января 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Комиссаренко ранее подвергал критике действия белорусских властей Фото: Instagram Славы Комиссаренко Белорусский комик Слава Комиссаренко, проживающий в России, сообщил, что его поисками занялся КГБ республики. Он узнал об этом от человека, связанного с протестами в Беларуси. Сейчас комик находится на плановых гастролях в Украине. Об этом Комиссаренко сообщил на своем выступлении. Информатор предупредил комика об опасности: «Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность», — рассказал информатор. Позже с Комиссаренко пытались связаться сами силовики: «Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — Комиссаренко заявил на своем выступлении, запись которого выложил в Instagram. Юморист связывает интерес к нему со стороны силовиков с его острыми высказываниями в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко. Он утверждает, что силовики обратили на него особое внимание после интервью журналисту Юрию Дудю. «Очень люблю Юрия Дудя, я бесконечно его уважаю, но он же там час — половину интервью — говорит: «То есть российского паспорта у тебя нет? То есть получишь его не скоро? То есть оптимально хватать тебя прямо сейчас?» — пошутил Комиссаренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белорусский комик Слава Комиссаренко, проживающий в России, сообщил, что его поисками занялся КГБ республики. Он узнал об этом от человека, связанного с протестами в Беларуси. Сейчас комик находится на плановых гастролях в Украине. Об этом Комиссаренко сообщил на своем выступлении. Информатор предупредил комика об опасности: «Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность», — рассказал информатор. Позже с Комиссаренко пытались связаться сами силовики: «Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — Комиссаренко заявил на своем выступлении, запись которого выложил в Instagram. Юморист связывает интерес к нему со стороны силовиков с его острыми высказываниями в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко. Он утверждает, что силовики обратили на него особое внимание после интервью журналисту Юрию Дудю. «Очень люблю Юрия Дудя, я бесконечно его уважаю, но он же там час — половину интервью — говорит: «То есть российского паспорта у тебя нет? То есть получишь его не скоро? То есть оптимально хватать тебя прямо сейчас?» — пошутил Комиссаренко.