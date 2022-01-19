19 января 2022
18 января 2022

Курганские врачи рассказали, чем «Омикрон» опасен для детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач детской поликлиники рассказал об опасности «Омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон», который уже выявлен в Курганской области, может быть опасен для детей дошкольного возраста и с хроническими заболеваниями. Об этом главврач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер заявил на круглом столе в региональном департаменте здравоохранения, передает корреспондент URA.RU.

«Предполагается, что он [вирус] будет поражать детей, особенно дошкольного возраста, у которых еще не сформированы верхние дыхательные пути. Раз вирус поражает бронхи, гортань, то могут быть всевозможные осложнения именно у детей, которые предрасположены к инфекциям дыхательных путей», — рассказал Вебер.

В группу риска он отнес детей с хроническими патологиями, недоношенных детей, а также находящихся под наблюдением педиатра с другими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом. «Просьба родителям. Если ребенок температурит, его ни в коем случае не отправлять ни в детский сад, ни в школу. Либо вызывать педиатра на дом, либо, если самочувствие ребенка позволяет, у нас в каждом филиале поликлиники организованы фильтр-кабинеты», — добавил главврач.

Педиатра необходимо вызывать домой при температуре тела ребенка выше 38 градусов. «У нас организованы дополнительные бригады. При необходимости мы развернем еще дополнительные с привлечением студентов колледжа, специалистов со школьных отделений, детских садов», — рассказал Вебер.

Врач посоветовал давать детям с высокой температурой обильное питье и жаропонижающие согласно возрасту. «Ни в коем случае не назначать антибиотики, особенно в первые дни. Антибиотики назначаются только врачом-педиатром», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области ожидают увеличение количества больных COVID практически в пять раз. Резкий рост заболеваемости может начаться уже на следующей неделе. Учащихся начальных классов в феврале планируют отправить на дополнительные каникулы. Новый штамм «Омикрон» официально подтвержден у трех жителей области.

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Новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон», который уже выявлен в Курганской области, может быть опасен для детей дошкольного возраста и с хроническими заболеваниями. Об этом главврач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер заявил на круглом столе в региональном департаменте здравоохранения, передает корреспондент URA.RU. «Предполагается, что он [вирус] будет поражать детей, особенно дошкольного возраста, у которых еще не сформированы верхние дыхательные пути. Раз вирус поражает бронхи, гортань, то могут быть всевозможные осложнения именно у детей, которые предрасположены к инфекциям дыхательных путей», — рассказал Вебер. В группу риска он отнес детей с хроническими патологиями, недоношенных детей, а также находящихся под наблюдением педиатра с другими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом. «Просьба родителям. Если ребенок температурит, его ни в коем случае не отправлять ни в детский сад, ни в школу. Либо вызывать педиатра на дом, либо, если самочувствие ребенка позволяет, у нас в каждом филиале поликлиники организованы фильтр-кабинеты», — добавил главврач. Педиатра необходимо вызывать домой при температуре тела ребенка выше 38 градусов. «У нас организованы дополнительные бригады. При необходимости мы развернем еще дополнительные с привлечением студентов колледжа, специалистов со школьных отделений, детских садов», — рассказал Вебер. Врач посоветовал давать детям с высокой температурой обильное питье и жаропонижающие согласно возрасту. «Ни в коем случае не назначать антибиотики, особенно в первые дни. Антибиотики назначаются только врачом-педиатром», — подчеркнул он. Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области ожидают увеличение количества больных COVID практически в пять раз. Резкий рост заболеваемости может начаться уже на следующей неделе. Учащихся начальных классов в феврале планируют отправить на дополнительные каникулы. Новый штамм «Омикрон» официально подтвержден у трех жителей области.
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