Резкий рост заболеваемости COVID в Курганской области ожидают на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Резкий рост числа больных COVID в Курганской области ожидается уже на следующей неделе. Об этом на круглом столе в региональном департаменте здравоохранения заявил врио главы ведомства Алексей Сигидаев, передает корреспондент URA.RU.

«Можно предположить, что уже на следующей неделе пойдет резкий скачок [заболеваемости COVID]. Ожидается взрывоопасное распространение этой инфекции», — заявил Сигидаев.

По его словам, резкий рост вызван распространением нового штамма «Омикрон», который уже зарегистрирован в регионе. Резкий рост прогнозируется по опыту распространения инфекции в Европе и Америке.

Ранее Сигидаев заявил, что в Курганской области ожидается увеличение количества больных коронавирусной инфекцией практически в пять раз. Региональные власти уже направили письмо в Минздрав с просьбой прикомандировать врачей из других регионов в случае утяжеления ситуации.

Как ранее сообщало URA.RU, новый штамм «Омикрон» официально подтвердили у трех жителей Курганской области. Все трое — старше 50 лет. По данным правительства, они не выезжали за пределы региона. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме.

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