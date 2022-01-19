Курганские власти ожидают пятикратного роста числа больных COVID

Число больных коронавирусной инфекцией с приходом нового штамма «Омикрон» в Курганской области может вырасти в пять раз. Об этом врио директора регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев заявил на круглом столе по вопросам COVID, передает корреспондент URA.RU.
«По всем предварительным подсчетам ожидается увеличение количества больных практически в пять раз. Учитывая, что у нас максимальное количество коек было развернуто до трех тысяч, а находилось на стационарном лечении 2600 [человек], если каждый из вас умножит на пять, можете представить себе цифру», — заявил Сигидаев.
Чиновник отметил, что количество медицинских работников при этом не увеличивается. «Хотя мы уже прогнозируем необходимое количество, написали письма во все инстанции, в первую очередь — в Министерство здравоохранения, что в случае утяжеления ситуации просим прикомандировать врачей из других регионов и сотрудников Министерства обороны», — отметил он. При этом Сигидаев сомневается, что заявку одобрят в полном объеме, так как рост заболеваемости прогнозируется и в других регионах.
Он призвал курганцев с признаками ОРЗ и ОРВИ самоизолироваться: «До постановки диагноза надо в голове держать, что, не дай бог, это коронавирус, вызванный вирусом „Омикрон“». Также чиновник призвал не заниматься самолечением. «Не утяжеляйте, пожалуйста, на амбулаторном этапе, чтобы поступить в стационар в тяжелом состоянии, когда время для оказания медицинской помощи упущено», — добавил Сигидаев.
Ранее URA.RU сообщало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» официально подтвердили у трех жителей Курганской области. Все трое — старше 50 лет. По данным правительства, они не выезжали за пределы региона. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме.
Число больных коронавирусной инфекцией с приходом нового штамма «Омикрон» в Курганской области может вырасти в пять раз. Об этом врио директора регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев заявил на круглом столе по вопросам COVID, передает корреспондент URA.RU. «По всем предварительным подсчетам ожидается увеличение количества больных практически в пять раз. Учитывая, что у нас максимальное количество коек было развернуто до трех тысяч, а находилось на стационарном лечении 2600 [человек], если каждый из вас умножит на пять, можете представить себе цифру», — заявил Сигидаев. Чиновник отметил, что количество медицинских работников при этом не увеличивается. «Хотя мы уже прогнозируем необходимое количество, написали письма во все инстанции, в первую очередь — в Министерство здравоохранения, что в случае утяжеления ситуации просим прикомандировать врачей из других регионов и сотрудников Министерства обороны», — отметил он. При этом Сигидаев сомневается, что заявку одобрят в полном объеме, так как рост заболеваемости прогнозируется и в других регионах. Он призвал курганцев с признаками ОРЗ и ОРВИ самоизолироваться: «До постановки диагноза надо в голове держать, что, не дай бог, это коронавирус, вызванный вирусом „Омикрон“». Также чиновник призвал не заниматься самолечением. «Не утяжеляйте, пожалуйста, на амбулаторном этапе, чтобы поступить в стационар в тяжелом состоянии, когда время для оказания медицинской помощи упущено», — добавил Сигидаев. Ранее URA.RU сообщало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» официально подтвердили у трех жителей Курганской области. Все трое — старше 50 лет. По данным правительства, они не выезжали за пределы региона. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме.