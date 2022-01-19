Курганские власти ожидают пятикратного роста числа больных COVID

Власти Курганской области дали прогноз по росту числа заболеваний COVID в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число больных коронавирусной инфекцией с приходом нового штамма «Омикрон» в Курганской области может вырасти в пять раз. Об этом врио директора регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев заявил на круглом столе по вопросам COVID, передает корреспондент URA.RU.

«По всем предварительным подсчетам ожидается увеличение количества больных практически в пять раз. Учитывая, что у нас максимальное количество коек было развернуто до трех тысяч, а находилось на стационарном лечении 2600 [человек], если каждый из вас умножит на пять, можете представить себе цифру», — заявил Сигидаев.

Чиновник отметил, что количество медицинских работников при этом не увеличивается. «Хотя мы уже прогнозируем необходимое количество, написали письма во все инстанции, в первую очередь — в Министерство здравоохранения, что в случае утяжеления ситуации просим прикомандировать врачей из других регионов и сотрудников Министерства обороны», — отметил он. При этом Сигидаев сомневается, что заявку одобрят в полном объеме, так как рост заболеваемости прогнозируется и в других регионах.

Он призвал курганцев с признаками ОРЗ и ОРВИ самоизолироваться: «До постановки диагноза надо в голове держать, что, не дай бог, это коронавирус, вызванный вирусом „Омикрон“». Также чиновник призвал не заниматься самолечением. «Не утяжеляйте, пожалуйста, на амбулаторном этапе, чтобы поступить в стационар в тяжелом состоянии, когда время для оказания медицинской помощи упущено», — добавил Сигидаев.

Ранее URA.RU сообщало, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» официально подтвердили у трех жителей Курганской области. Все трое — старше 50 лет. По данным правительства, они не выезжали за пределы региона. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме.

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