Курганские школьники уйдут на дополнительные каникулы

На каникулы планируют отправить учащихся начальных классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учащихся начальных классов Курганской области в феврале планируют отправить на каникулы. Об этом 20 января сообщил директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров во время круглого стола в депздраве региона, передает корреспондент URA.RU.

«В середине февраля первые классы идут на дополнительные каникулы, они прописаны по государственному стандарту ежегодно. Скорее всего, в этот же срок мы рекомендуем отправить на недельные каникулы полностью всю начальную школу, чтобы сделать в середине февраля небольшой перерыв», — рассказал Кочеров.

По словам Кочерова, пока планируется, что остальные классы будут учиться, но все зависит от роста заболеваемости. Он добавил, что возможно в феврале введут новые ограничения для сферы допобразования. Кочеров предложит оперштабу ограничить работу этих организаций на семь-десять дней.

На том же мероприятии директор регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев заявлял, что из-за штамма «Омикрон» число больных коронавирусом в области увеличится в пять раз. О первых случаях заражения этим штаммом в регионе стало известно 20 января.

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