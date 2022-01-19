19 января 2022
18 января 2022

В Курганской области обнаружили больных «омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина скорой помощи. Курган , скорая помощь, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19
В регионе выявили три случая заражения новым штаммом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У трех жителей Курганской области обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции — «Омикрон». Данная информация была размещена 20 января в telegram-канале областного правительства.

«В Курганской области выявили три случая заражения „омикроном“. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1)», — рассказали в правительстве.

Представители правительства отметили, что все трое заболевших старше 50 лет. По данным правительства, заболевшие не выезжали за пределы региона. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме. Все они находятся на самоизоляции. Люди, контактировавшие с заболевшими, были обследованы. Власти отметили, что ситуация находится на контроле.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов поделился мнением, что за две-три недели «Омикрон» будет преобладающим штаммом вируса на всей территории России. 19 января он был уже обнаружен в большинстве регионов страны.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У трех жителей Курганской области обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции — «Омикрон». Данная информация была размещена 20 января в telegram-канале областного правительства. «В Курганской области выявили три случая заражения „омикроном“. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1)», — рассказали в правительстве. Представители правительства отметили, что все трое заболевших старше 50 лет. По данным правительства, заболевшие не выезжали за пределы региона. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме. Все они находятся на самоизоляции. Люди, контактировавшие с заболевшими, были обследованы. Власти отметили, что ситуация находится на контроле. Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов поделился мнением, что за две-три недели «Омикрон» будет преобладающим штаммом вируса на всей территории России. 19 января он был уже обнаружен в большинстве регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...