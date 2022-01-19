В Курганской области обнаружили больных «омикроном»

В регионе выявили три случая заражения новым штаммом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У трех жителей Курганской области обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции — «Омикрон». Данная информация была размещена 20 января в telegram-канале областного правительства.

«В Курганской области выявили три случая заражения „омикроном“. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1)», — рассказали в правительстве.

Представители правительства отметили, что все трое заболевших старше 50 лет. По данным правительства, заболевшие не выезжали за пределы региона. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме. Все они находятся на самоизоляции. Люди, контактировавшие с заболевшими, были обследованы. Власти отметили, что ситуация находится на контроле.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов поделился мнением, что за две-три недели «Омикрон» будет преобладающим штаммом вируса на всей территории России. 19 января он был уже обнаружен в большинстве регионов страны.

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