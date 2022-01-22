Курганские казаки объявили траур из-за жертв красного террора

В Курганской области 24 января казаки провели панихиду по жертвам расказачивания. Об этом URA.RU сообщил атаман Курганской областной общероссийской организации «Казачество России» Сергей Попов.
«24 января у всего казачества траур из-за геноцида казачьего народа большевиками. <…> В результате красного террора погибли, по меньшей мере, три миллиона казаков», — объяснил URA.RU Попов.
В храмы Кургана и Шадринска на панихиду пришли потомки казаков и казачьих семей. Атаман добавил, что этой традиции казаки во многих регионах следуют более двух десятилетий.
Расказачиванием называют политику, которую проводили большевики во время Гражданской войны и в первые десятилетия после нее. Во время этого процесса казаков лишили самостоятельных политических и военных прав. По мнению историка Леонида Футорянского, оценка количества жертв расказачивания от сотен тысяч человек и более является «фантастической». Историк Леонид Решетников считает, что во время расказачивания уничтожили более миллиона человек.
В Курганской области 24 января казаки провели панихиду по жертвам расказачивания. Об этом URA.RU сообщил атаман Курганской областной общероссийской организации «Казачество России» Сергей Попов. «24 января у всего казачества траур из-за геноцида казачьего народа большевиками. <…> В результате красного террора погибли, по меньшей мере, три миллиона казаков», — объяснил URA.RU Попов. В храмы Кургана и Шадринска на панихиду пришли потомки казаков и казачьих семей. Атаман добавил, что этой традиции казаки во многих регионах следуют более двух десятилетий. Расказачиванием называют политику, которую проводили большевики во время Гражданской войны и в первые десятилетия после нее. Во время этого процесса казаков лишили самостоятельных политических и военных прав. По мнению историка Леонида Футорянского, оценка количества жертв расказачивания от сотен тысяч человек и более является «фантастической». Историк Леонид Решетников считает, что во время расказачивания уничтожили более миллиона человек.