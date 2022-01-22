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20 января 2022

Курганские казаки объявили траур из-за жертв красного террора

© Служба новостей «URA.RU»
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Панихида прошла 24 января Фото:

В Курганской области 24 января казаки провели панихиду по жертвам расказачивания. Об этом URA.RU сообщил атаман Курганской областной общероссийской организации «Казачество России» Сергей Попов.

«24 января у всего казачества траур из-за геноцида казачьего народа большевиками. <…> В результате красного террора погибли, по меньшей мере, три миллиона казаков», — объяснил URA.RU Попов.

В храмы Кургана и Шадринска на панихиду пришли потомки казаков и казачьих семей. Атаман добавил, что этой традиции казаки во многих регионах следуют более двух десятилетий.

Расказачиванием называют политику, которую проводили большевики во время Гражданской войны и в первые десятилетия после нее. Во время этого процесса казаков лишили самостоятельных политических и военных прав. По мнению историка Леонида Футорянского, оценка количества жертв расказачивания от сотен тысяч человек и более является «фантастической». Историк Леонид Решетников считает, что во время расказачивания уничтожили более миллиона человек.

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В Курганской области 24 января казаки провели панихиду по жертвам расказачивания. Об этом URA.RU сообщил атаман Курганской областной общероссийской организации «Казачество России» Сергей Попов. «24 января у всего казачества траур из-за геноцида казачьего народа большевиками. <…> В результате красного террора погибли, по меньшей мере, три миллиона казаков», — объяснил URA.RU Попов. В храмы Кургана и Шадринска на панихиду пришли потомки казаков и казачьих семей. Атаман добавил, что этой традиции казаки во многих регионах следуют более двух десятилетий. Расказачиванием называют политику, которую проводили большевики во время Гражданской войны и в первые десятилетия после нее. Во время этого процесса казаков лишили самостоятельных политических и военных прав. По мнению историка Леонида Футорянского, оценка количества жертв расказачивания от сотен тысяч человек и более является «фантастической». Историк Леонид Решетников считает, что во время расказачивания уничтожили более миллиона человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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