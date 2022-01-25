В мэрии Перми пояснили, кому придется платить за вывоз снега

За вывоз снега теперь придется платить отдельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 февраля жителям многоквартирных домов Перми придется оплачивать услуги по вывозу снега с придомовых территорий. Такая норма содержится в постановлении администрации города, опубликованном на сайте мэрии. Но, как пояснил журналистам начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, решение о том, нужно ли вывозить снег из двора или нет, должны принять собственники квартир.

«В соответствии с подзаконными Жилищному кодексу актами, в минимальном перечне работ и услуг у нас действительно такой вид работ как вывоз снега отсутствует при зимнем содержании. Но собственники при необходимости могут принять решение на общем собрании о выполнении любых видов работ», — сказал Власов в эфире радио «Комсомольска правда» в Перми.

В администрации города URA.RU сообщили, что «сбор платы за вывоз снега является законным только, если соответствующее решение было принято собственниками помещений в многоквартирном доме, после чего данный вид работ будет внесен в платежный документ». По словам Власова, собственники могут принять решение о разовом вывозе снега или договориться, что снег надо вывозить с определенной периодичностью. Стоимость услуги, которая указана в постановлении администрации, относится к домам, жильцы которых не выбрали способ управления, но может быть ориентиром и для других. Сумму рассчитывали аудиторы, отметил Власов.

25 января вопрос о плате за вывоз снега с придомовых территорий подняли депутаты гордумы. На то, что жители не оплачивают эту услугу, обратил внимание депутат Владимир Плотников. Депутат от КПРФ Сергей Стенно заявил, что властям надо рассмотреть возможность включения вывоза снега из дворов в список оплачиваемых услуг.

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