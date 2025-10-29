Логотип РИА URA.RU
Рядом с ЖК пермского миллиардера возводят небоскребы. Фото

В Перми по соседству с ЖК Арсенал начали строить 25-этажные дома
29 октября 2025 в 20:04
Застройщик возведет высотки на участке рядом с ЖК "Арсенал"

Застройщик возведет высотки на участке рядом с ЖК «Арсенал»

Пермский застройщик «Мегаполиса» приступил к возведению жилого комплекса рядом с ЖК «Арсенал». 25-этажные высотки появятся на ул. К. Модераха, 7 на участке земли площадью 1,26 гектара. Проект носит название «Моменты», указано на сайте Наш.Дом.РФ, где опубликованы фото строительства и проектная декларация.

«Застройщик: ООО СЗ СТМ, группа компаний „Мегаполис“. Количество этажей: 25», — сообщается на сайте ресурса. В описании ЖК сообщается, что он относится к классу «комфорт». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2028 года.

ЖК «Арсенал» возводила компания «Сатурн-Р» пермского бизнесмена Александра Репина. После конфликта с пермскими властями он отказался от участка земли, где планировалось строительство четвертой очереди жилого комплекса. Группа компаний «Мегаполис», которая приобрела землю, планировала начать строительство домов в 2023 году.

Строительство ЖК началось в октябре

Фото: Наш.Дом.рф

