Вакцинные туры в Турцию станут доступны из Екатеринбурга

В стоимость поездки также входит трансфер в местную клинику для вакцинации первым компонентном препарата Pfizer Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Вакцинные туры» из Екатеринбурга станут доступными уже с 1 февраля. Такая поездка на два дня обойдется одному человеку примерно в 22 тысячи 600 рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба туроператора «Интурист».

«Конфигурация турпакета может меняться. У нас доступно к бронированию размещение в отелях Стамбула категорий 3, 4 и 5 звезд. Вакцинные туры рассчитаны с проживанием от двух до четырех ночей. При желании можно дозаказать к ним экскурсии», — сообщает пресс-служба.

В стоимость такой поездки входит перелет, проживание, а также проезд до местной клиники для вакцинации первым компонентном препарата Pfizer, которым можно прививаться даже детям от 12 лет. После первой дозы выдается справка, подтверждающая получение первой инъекции. Вторую дозу необходимо получить в промежутке от 21 до 90 дней после первой.

Ранее URA.RU писало, что американская вакцина Pfizer не появится в РФ из-за недоверия граждан к препарату и нежелания самого производителя выходить на российский рынок. Ученые считают, что по эффективности Pfizer похожа на российские вакцины.