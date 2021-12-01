Ученые объяснили, почему вакцина Pfizer не появится в России

Pfizer создан на новой, ранее нигде не используемой платформе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Американской вакцина Pfizer не появится в РФ из-за недоверия граждан к препарату и нежелания самого производителя выходить на российский рынок. Об этом в беседе с URA.RU рассказали заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«В России начали делать векторную вакцину, и это правильно, потому что даже с векторной вакциной приходится убеждать население, что она безопасна. А если бы мы вперед пустили Pfizer, совершенно новую, она бы еще хуже пошла. МРНК-овая вакцина Pfizer построена на абсолютно другой платформе, на более новой, ранее нигде не используемой», — объяснил Петр Чумаков.

Профессор добавил, что по эффективности Pfizer похожа на российские вакцины. «Pfizer по эффективности приблизительно похожа на нашу. Вакцина вполне хорошая, дает хорошую защиту, высокий уровень антител, сделано уже более сотни миллионов доз в США. В Израиле ей привили почти все население, она одобрена в Европе. Несмотря на то что в Британии есть AstraZeneca, они применяют и Pfizer», — заметил Чумаков.

Алексей Аграновский в беседе с URA.RU подчеркнул, что производитель Pfizer не стремится выйти на российский рынок. «Вакцину „Спутник“ подали на регистрацию в Европе, ищут одобрения ВОЗ, а американская компания подавала на регистрацию Pfizer в России? Я не думаю, что производитель рассматривает нашу страну как перспективный рынок. Они не подавали запроса, а без этого нельзя. Хотя я был бы очень рад, если бы Pfizer был доступен в России, даже на коммерческом уровне», — подытожил он.

Великобритания 2 декабря 2020 года стала первой страной, которая одобрила использование Pfizer. Производители назвали это решение «историческим моментом» в борьбе с COVID-19.