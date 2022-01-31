В МВФ призвали увеличить налоги для богатых, но не в России

01 февраля 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Прогрессивная шкала НДФЛ работает не для всех стран, отметили в Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Страны могли бы эффективнее устранять недостатки в экономике, если бы действовала прогрессивная шкала НДФЛ. Однако данная система подойдет не для всех государств, отметили в Международном валютном фонде (МВФ). «Страны с переходной экономикой могли бы эффективнее бороться с неравенством с помощью повышения прогрессии шкалы налога на доходы физлиц, считают в Международном валютном фонде (МВФ). Эту меру они считают особенно важной, поскольку роль налога возрастает по мере общего роста доходов в стране. При этом в МВФ признают, что НДФЛ эффективно собирается в развитых странах, в бедных же государствах с присущей им высокой долей серого сектора этим налогом удается полноценно обложить лишь часть населения — чиновников и работников транснациональных корпораций», — сообщает « Коммераснтъ ». Экономисты из МВФ Дора Бенедек, Хуан Карлос Бенитез и Чарльз Веллутини пришли к выводу, что даже для стран с переходной экономикой прогрессивная шкала НДФЛ может оказаться неэффективна. К таким странам относятся государства с социалистическим прошлым, такие как Россия, Румыния и Казахтан. По словам экспертов, независимо от плоской или прогрессивной шкалы ставка НДФЛ в этих странах не превышает 15%.Однако в странах Западной Европы, в Японии, Австралии максимальная ставка НДФЛ обычно достигает не менее 40%, отметили в издании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны могли бы эффективнее устранять недостатки в экономике, если бы действовала прогрессивная шкала НДФЛ. Однако данная система подойдет не для всех государств, отметили в Международном валютном фонде (МВФ). «Страны с переходной экономикой могли бы эффективнее бороться с неравенством с помощью повышения прогрессии шкалы налога на доходы физлиц, считают в Международном валютном фонде (МВФ). Эту меру они считают особенно важной, поскольку роль налога возрастает по мере общего роста доходов в стране. При этом в МВФ признают, что НДФЛ эффективно собирается в развитых странах, в бедных же государствах с присущей им высокой долей серого сектора этим налогом удается полноценно обложить лишь часть населения — чиновников и работников транснациональных корпораций», — сообщает «Коммераснтъ». Экономисты из МВФ Дора Бенедек, Хуан Карлос Бенитез и Чарльз Веллутини пришли к выводу, что даже для стран с переходной экономикой прогрессивная шкала НДФЛ может оказаться неэффективна. К таким странам относятся государства с социалистическим прошлым, такие как Россия, Румыния и Казахтан. По словам экспертов, независимо от плоской или прогрессивной шкалы ставка НДФЛ в этих странах не превышает 15%.Однако в странах Западной Европы, в Японии, Австралии максимальная ставка НДФЛ обычно достигает не менее 40%, отметили в издании.