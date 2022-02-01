Украина, Польша и Британия объединяются из-за «российской угрозы»

01 февраля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подтвердил желание Украины вступить в союз с Польшей и Великобританией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украина, Польша и Великобритания хотят создать новый альянс с целью усиления безопасности в регионе и против «российской угрозы». Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. «Надеемся реализовать новый формат сотрудничества между Британией, Польшей и Украиной. Следует подписать трехсторонний документ об усилении региональной безопасности», — передает ТАСС слова Шмыгаля. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил идею о создании нового сотрудничества. Все необходимые документы должны были подписать 1 февраля, во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. В правительстве Украины отметили, что новый союз будет эффективен против «российской угрозы». Однако сегодня в МИД Украины сообщили, что подписание союзных документов перенесено на неопределенный срок, поскольку глава МИД Великобритании Лиз Трасс заболела коронавирусом. Ранее Зеленский призвал увеличить армию Украины до 100 тысяч человек для усиления безопасности страны. Евросоюз также перевел Украине 600 млн евро финансовой помощи, пишет RT. США поставили на Украину новую партию оружия, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина, Польша и Великобритания хотят создать новый альянс с целью усиления безопасности в регионе и против «российской угрозы». Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. «Надеемся реализовать новый формат сотрудничества между Британией, Польшей и Украиной. Следует подписать трехсторонний документ об усилении региональной безопасности», — передает ТАСС слова Шмыгаля. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил идею о создании нового сотрудничества. Все необходимые документы должны были подписать 1 февраля, во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. В правительстве Украины отметили, что новый союз будет эффективен против «российской угрозы». Однако сегодня в МИД Украины сообщили, что подписание союзных документов перенесено на неопределенный срок, поскольку глава МИД Великобритании Лиз Трасс заболела коронавирусом. Ранее Зеленский призвал увеличить армию Украины до 100 тысяч человек для усиления безопасности страны. Евросоюз также перевел Украине 600 млн евро финансовой помощи, пишет RT. США поставили на Украину новую партию оружия, сообщает «Национальная служба новостей».