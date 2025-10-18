Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

В США обратили внимание, что встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере

Axios: Трамп на встрече с Зеленским был жестким, а сам разговор непростым
18 октября 2025 в 09:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Источники отмечают, что в ходе встречи Трамп был жестким

Источники отмечают, что в ходе встречи Трамп был жестким

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Переговоры американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедшие 18 октября в Белом доме, прошли в напряженной атмосфере. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. По словам собеседников издания, американский президент занял жесткую позицию по ряду ключевых вопросов.

«Один из источников заявил, что встреча „была непростой“, а другой и вовсе сказал, что „она прошла плохо“, — говорится в материале. Он опубликован на сайте Axios.

Как сообщает портал, во время состоявшейся встречи, которая, по информации источников, проходила в обстановке повышенной эмоциональности, президент США выступил с рядом жестких заявлений. По имеющимся сведениям, Трамп настаивал на необходимости поиска дипломатического выхода из российско-украинского конфликта, в том числе обсуждался вопрос о возможной заморозке линии фронта.

Продолжение после рекламы

Визит Зеленского к Трампу в Вашингтоне стал уже третьей их встречей в текущем году. Накануне переговоров с президентом Украины глава Белого дома провел продолжительный телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. По итогам беседы стороны достигли договоренности о проведении личной встречи в Будапеште. По мнению аналитиков, эти события могут изменить характер нынешнего визита. В Киеве высказывают опасения, что диалог между Трампом и Путиным способен оказать влияние на дальнейшие решения Вашингтона относительно предоставления военной поддержки Украине.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал