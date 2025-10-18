В США обратили внимание, что встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере

Источники отмечают, что в ходе встречи Трамп был жестким Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Переговоры американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедшие 18 октября в Белом доме, прошли в напряженной атмосфере. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. По словам собеседников издания, американский президент занял жесткую позицию по ряду ключевых вопросов.

«Один из источников заявил, что встреча „была непростой“, а другой и вовсе сказал, что „она прошла плохо“, — говорится в материале. Он опубликован на сайте Axios.

Как сообщает портал, во время состоявшейся встречи, которая, по информации источников, проходила в обстановке повышенной эмоциональности, президент США выступил с рядом жестких заявлений. По имеющимся сведениям, Трамп настаивал на необходимости поиска дипломатического выхода из российско-украинского конфликта, в том числе обсуждался вопрос о возможной заморозке линии фронта.

