В США обратили внимание, что встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере
Источники отмечают, что в ходе встречи Трамп был жестким
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Переговоры американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедшие 18 октября в Белом доме, прошли в напряженной атмосфере. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. По словам собеседников издания, американский президент занял жесткую позицию по ряду ключевых вопросов.
«Один из источников заявил, что встреча „была непростой“, а другой и вовсе сказал, что „она прошла плохо“, — говорится в материале. Он опубликован на сайте Axios.
Как сообщает портал, во время состоявшейся встречи, которая, по информации источников, проходила в обстановке повышенной эмоциональности, президент США выступил с рядом жестких заявлений. По имеющимся сведениям, Трамп настаивал на необходимости поиска дипломатического выхода из российско-украинского конфликта, в том числе обсуждался вопрос о возможной заморозке линии фронта.
Визит Зеленского к Трампу в Вашингтоне стал уже третьей их встречей в текущем году. Накануне переговоров с президентом Украины глава Белого дома провел продолжительный телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. По итогам беседы стороны достигли договоренности о проведении личной встречи в Будапеште. По мнению аналитиков, эти события могут изменить характер нынешнего визита. В Киеве высказывают опасения, что диалог между Трампом и Путиным способен оказать влияние на дальнейшие решения Вашингтона относительно предоставления военной поддержки Украине.
