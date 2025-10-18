Отец Илона Маска нелицеприятно высказал о Европейском союзе

ЕС является гнусной организацией, заявил Эррол Маск Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отец американского предпринимателя Илона Маска — Эррол Маск — заявил, что Евросоюз является крайне гнусной структурой. Его существование которой не оправдано.

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать», — заявил Эррол Маск. Информацию передает РИА Новости.