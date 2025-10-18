Отец Илона Маска нелицеприятно высказал о Европейском союзе
ЕС является гнусной организацией, заявил Эррол Маск
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Отец американского предпринимателя Илона Маска — Эррол Маск — заявил, что Евросоюз является крайне гнусной структурой. Его существование которой не оправдано.
«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать», — заявил Эррол Маск. Информацию передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о высказывании польского политика Радослава Сикорского, который подчеркнул необходимость продолжительной поддержки Украины в ее противостоянии с Россией. Он предложил странам Евросоюза продолжать поставки ракет Киеву в течение ближайших трех лет. Однако эта инициатива была воспринята многими как призыв к дальнейшей милитаризации Европы и может способствовать затягиванию конфликта, передает «Царьград». Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже подвергала критике подобные заявления, отмечая возможное обострение напряженности и негативные экономические последствия для населения европейских государств.
