04 февраля 2022

Депутат Госдумы жестко высказался об угрозах украинцев россиянам. «Группа отморозков и упырей»

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, баррикады, самооборона, улица грушевского
Свищев заявил, что на украинских болельщиков нужно подать жалобу Фото:

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал поведение украинских болельщиков, которые угрожали россиянам во время игры в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Он заявил, что акция была спланирована.

«Акция запланированная, которую предрекали, свершилась. Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали. Упырей везде хватает, не только на Украине», — заявил депутат в разговоре с изданием «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины исполнили песню с угрозой в адрес россиян, а также кричалку о президенте РФ Владимире Путине с нецензурными словами во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу РФ, российская сборная вышла в финал.

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал поведение украинских болельщиков, которые угрожали россиянам во время игры в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Он заявил, что акция была спланирована. «Акция запланированная, которую предрекали, свершилась. Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали. Упырей везде хватает, не только на Украине», — заявил депутат в разговоре с изданием «Спорт-экспресс». Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины исполнили песню с угрозой в адрес россиян, а также кричалку о президенте РФ Владимире Путине с нецензурными словами во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу РФ, российская сборная вышла в финал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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