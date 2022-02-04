Депутат Госдумы жестко высказался об угрозах украинцев россиянам. «Группа отморозков и упырей»

05 февраля 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Свищев заявил, что на украинских болельщиков нужно подать жалобу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал поведение украинских болельщиков, которые угрожали россиянам во время игры в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Он заявил, что акция была спланирована. «Акция запланированная, которую предрекали, свершилась. Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали. Упырей везде хватает, не только на Украине», — заявил депутат в разговоре с изданием «Спорт-экспресс». Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины исполнили песню с угрозой в адрес россиян, а также кричалку о президенте РФ Владимире Путине с нецензурными словами во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу РФ, российская сборная вышла в финал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал поведение украинских болельщиков, которые угрожали россиянам во время игры в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Он заявил, что акция была спланирована. «Акция запланированная, которую предрекали, свершилась. Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали. Упырей везде хватает, не только на Украине», — заявил депутат в разговоре с изданием «Спорт-экспресс». Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины исполнили песню с угрозой в адрес россиян, а также кричалку о президенте РФ Владимире Путине с нецензурными словами во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу РФ, российская сборная вышла в финал.