04 февраля 2022

Украинские фанаты угрожали россиянам на матче Евро по футболу. «Бей москаля, складывайте трупы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Украинские болельщики исполняли песни с угрозами в адрес россиян Фото:

Болельщики сборной Украины исполнили песню с угрозой в адрес россиян, а также кричалку о президенте РФ Владимире Путине с нецензурными словами во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».

«Бей москаля, складывайте трупы. Еще пулемет берите в руки и снова ленту заряжай», — кричали хором с трибун украинские болельщики.

Из-за поведения фанатов украинской сборной организаторы предупредили, что могут приостановить игру. Телеканал убрал звук интершума из трансляции. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу РФ, российская сборная вышла в финал.

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Болельщики сборной Украины исполнили песню с угрозой в адрес россиян, а также кричалку о президенте РФ Владимире Путине с нецензурными словами во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ». «Бей москаля, складывайте трупы. Еще пулемет берите в руки и снова ленту заряжай», — кричали хором с трибун украинские болельщики. Из-за поведения фанатов украинской сборной организаторы предупредили, что могут приостановить игру. Телеканал убрал звук интершума из трансляции. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу РФ, российская сборная вышла в финал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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