Украинские болельщики исполняли песни с угрозами в адрес россиян Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Болельщики сборной Украины исполнили песню с угрозой в адрес россиян, а также кричалку о президенте РФ Владимире Путине с нецензурными словами во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».

«Бей москаля, складывайте трупы. Еще пулемет берите в руки и снова ленту заряжай», — кричали хором с трибун украинские болельщики.

Из-за поведения фанатов украинской сборной организаторы предупредили, что могут приостановить игру. Телеканал убрал звук интершума из трансляции. Встреча закончилась счетом 3:2 в пользу РФ, российская сборная вышла в финал.