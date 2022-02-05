Gazeta Wyborcza: морозы в Европе приведут к монополии «Газпрома»

Запасы газа в Германии, Австрии и Нидерландах исчерпаны, пишет Gazeta Wyborcza Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В случае холодной зимы в Европе «Газпром» сможет получить монопольное право на газопровод «Северный поток — 2», что нарушает требования европейского законодательства. Об этом пишет польская газета Gazeta Wyborcza.

«Российская компания «Газпром» может получить монопольное право на использование «Северного потока — 2», если в Европу придут морозы. Ситуация сложна из-за отсутствия газа в хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов. В случае холодов «Газпрому», вопреки требованиям европейского законодательства, предоставят монопольное право на использование нового газопровода «Северный поток — 2», — пишет Gazeta Wyborcza.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Европе рассматривают возможность ввести новые санкции против «Северного потока — 2». Она также назвала газопровод «инструментом давления на Европу», пишет агентство Nation News. На данный момент сертификация газопровода временно приостановлена из-за его не полного соответствия европейскому праву.