Глава Еврокомиссии: ЕС готовит санкции для «Северного потока-2»

Россия использует «Северный поток-2» как средство давления на Украину и Европу, считает Урсула фон дер Ляйен Фото: European Commission, official website

Введение санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» будет зависеть от действий России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций на случай, если Россия «вторгнется на Украину».

«Мы подготовили надежный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций. Они включают ограничения доступа к иностранному капиталу и экспортный контроль, особенно технических товаров. „Северный поток-2“ не может быть снят с обсуждения в связи с санкциями, это совершенно ясно», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен немецкое издание Handelsblatt.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Москва использует поставки газа как средство давления на Киев и Евросоюз. При этом она уточнила, что «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства, поэтому трудностей с поставками топлива не ожидается.

Ранее глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Берлин не будет запускать «Северный поток-2» из-за скопления российских войск на границе с Украиной. До этого глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что ее страна готова заблокировать газопровод в случае эскалации ситуации на Востоке Европы. На данный момент сертификация «Северного потока-2» приостановлена. Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман сообщил, что Берлин до сих пор не получил всех необходимые документы, передает RT.

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