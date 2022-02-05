AP: американские власти потеряли доверие из-за частой лжи

06 февраля 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Властям Вашингтона люди стали меньше доверять из-за лжи и ошибок в их заявлениях Фото: unsplash.com В Вашингтоне отметили снижение доверия к США из-за их заявлений, касающихся разведывательной и военной сфер. Об этом говорится в материале международного агентства Associated Press, опубликованном 5 февраля. В США снизился уровень доверия к заявлениям Вашингтона о разведывательных данных в военной сфере. Слишком часто появлялись заведомо ложные и ошибочные сведения. Например, на этой неделе, когда журналисты попросили у американского лидера Джо Байдена доказательства его громких слов, касательных национальной безопасности, тот ответил: «Вы должны нам поверить». Об этом говорится в статье агентства Associated Press. AP констатирует, что такое поведение представителей Белого дома «уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону». Авторы публикации напомнили о случаях, когда в США фальсифицировали или совершали ошибки в заявлениях, касающихся внебрачных связей известных людей, а также делали ошибки насчет новостей про отсутствие оружия массового уничтожения в Ираке. Кроме того, официальные лица в прошлом не смогли спрогнозировать, как быстро правительство Афганистана падет под натиском Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU). По мнению научного сотрудника Общества Генри Джексона и эксперта по России Изабель Соукинс, Россия и Китай в будущем лишат США статуса сверхдержавы. По словам Соукинс, события в Афганистане запятнали репутацию администрации Байдена, из-за чего многие стали терять к ней доверие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Вашингтоне отметили снижение доверия к США из-за их заявлений, касающихся разведывательной и военной сфер. Об этом говорится в материале международного агентства Associated Press, опубликованном 5 февраля. В США снизился уровень доверия к заявлениям Вашингтона о разведывательных данных в военной сфере. Слишком часто появлялись заведомо ложные и ошибочные сведения. Например, на этой неделе, когда журналисты попросили у американского лидера Джо Байдена доказательства его громких слов, касательных национальной безопасности, тот ответил: «Вы должны нам поверить». Об этом говорится в статье агентства Associated Press. AP констатирует, что такое поведение представителей Белого дома «уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону». Авторы публикации напомнили о случаях, когда в США фальсифицировали или совершали ошибки в заявлениях, касающихся внебрачных связей известных людей, а также делали ошибки насчет новостей про отсутствие оружия массового уничтожения в Ираке. Кроме того, официальные лица в прошлом не смогли спрогнозировать, как быстро правительство Афганистана падет под натиском Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU). По мнению научного сотрудника Общества Генри Джексона и эксперта по России Изабель Соукинс, Россия и Китай в будущем лишат США статуса сверхдержавы. По словам Соукинс, события в Афганистане запятнали репутацию администрации Байдена, из-за чего многие стали терять к ней доверие.