Объединение России и Китая приведет к катастрофическим последствиям для западных держав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объединение России и Китая в рамках военного сотрудничества чревато катастрофическими последствиями для западных держав. Об этом заявила научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс.

«Китай набирает мощь, и дело не столько в его внушительной экономике, но и в масштабах власти. Если Россия и Китай будут работать вместе, США впадут в абсолютную панику», — приводит слова Соукинс издание The Sun. По ее словам, события в Афганистане запятнали репутацию администрации Байдена, в результате чего многие стали терять к ней доверие в плане военных вмешательств и деятельности за рубежом.

Также Изабель Соукинс считает, что в случае войны США не сможет противостоять альянсу России и Китая в одиночку. «Америке понадобятся западные партнеры, и я думаю, что одним из первых, к кому они придут, это мы (Великобритания — прим. ред.)», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе саммита США—КНР президент США Джо Байден предложил генеральному секретарю ЦК коммунистической партии Китая Си Цзиньпину совместно продавать нефть из государственных резервов. Такой шаг, по задумке Байдена, серьезно ударил бы по нефтяному сектору российской экономики.